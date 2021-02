Brooklyn Nine-Nine prendra fin avec sa saison 8 raccourcie

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/02/2021 à 15h04 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2019 - NBC

Brooklyn Nine-Nine tirera sa révérence après sa saison 8, que nous allons encore devoir attendre un bon moment, et qui sera plus courte.

NBC a annoncé que sa comédie, qu'elle avait déjà sauvé de l'annulation de la FOX, se clôturerait avec sa saison 8, qui a été repoussée à la grille de programmation de 2021/2022 et qui ne comptera que 10 épisodes, soit la saison la plus courte.



Le producteur Dan Goor a remercié les studios NBC de leur permettre de donner aux personnages la fin qu'ils méritent. Il a expliqué que quand lui et le créateur de la série Mike Schur ont pitché le pilot à Andy Samberg, il a dit qu'il était partant, mais qu'il pensait que la seule façon de raconter cette histoire était de le faire en 153 épisodes, ce qui était le chiffre qu'ils avaient envisagé avec Mike.





Brooklyn Nine-Nine a débuté sur la Fox en 2013, où elle a été diffusée pendant 5 saisons avant d'être annulée en 2018. En moins de 48 heures, NBC a récupéré la comédie policière.En juillet, il avait été révélé que les quatre premiers scripts de la saison 8 avait été annulés en raison des manifestations contre la violence policière suivant le meurtre de George Floyd. L'équipe a ensuite fait une pause pour essayer de savoir comment faire une comédie sur la police dans ce contexte.C'est pour ces raisons que nous devrons encore patienter au moins 7 mois pour connaître le résultat.

Source : TV Line