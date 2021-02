Une date pour Mare of Easttown avec Kate Winslet sur HBO

News Séries

2021 - HBO

Kate Winslet est de retour dans une mini-série HBO, Mare of Easttown, qui a déjà une date de lancement.

La chaîne câblée a annoncé que sa nouvelle mini-série, Mare of Easttown, serait diffusée à partir du dimanche 18 avril.



Créé par Brad Ingelsby, le drame de 7 épisodes est centré sur Mare Sheehan (Winslet), détective dans une petite ville de Pennsylvanie qui enquête sur un meurtre local alors que sa vie s'effondre autour d'elle.



Le casting inclut aussi Guy Pearce dans le rôle de Richard Ryan, un professeur d'écriture créative; Evan Peters dans le rôle du détective Colin Zabel; Jean Smart dans le rôle d'Helen, la mère de Mare; Angourie Rice dans le rôle de Siobhan, la fille adolescente de Mare; David Denman dans le rôle de Frank, son ex mari; Julianne Nicholson dans le rôle Lori, sa meilleure amie; et Joe Tippett, dans le rôle de John, le mari de Mare.

