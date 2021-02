The Last of Us: casting & infos sur l'adaptation de HBO

News Séries

17/02/2021

The Last of Us - 2013 - Sony Computer Entertainment

HBO précise les contours de son adaptation du célèbre jeu vidéo The Last of Us.

Deux décennies après l'implosion de notre société Joel, un survivant, est engagé pour faire sortir Ellie, une adolescente de 14 ans, hors d'une zone de quarantaine "oppressive". Ce qui commence comme un petit job devient vite un voyage brutal et déchirant, alors qu'ils doivent traverser les Etats-Unis et dépendent l'un de l'autre pour leur survie.



Pedro Pascal a été casté dans le rôle principal de Joel, et Bella Ramsey dans celui d'Ellie. Tous deux sont d'anciens de Game of Thrones.



Craig Mazin (le créateur de Chernobyl) sera à la tête de The Last of Us. Neil Druckman, l'auteur et directeur créatif du jeu, sera auteur et producteur exécutif.