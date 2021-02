Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge créent et jouent dans Mr. and Mrs. Smith

News Séries

Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge ont uni leurs forces pour une nouvelle série Amazon basée sur le film de 2005, Mr. and Mrs. Smith.

Waller-Bridge et Glover joueront dans la série dont ils sont aussi les co-créateurs aux côtés de Francesca Sloane, qui sera showunner.



Le film original, sorti en salles en 2005, mettait en scène Brad Pitt et Angelina Jolie dans les rôles d'assassins secrets qui sont engagés pour s'entretuer.



Phoebe Waller-Bridge a joué et créé Fleabag, qui a terminé sa seconde et dernière saison en 2019. La même année, elle a gagné trois Emmy Awards pour son écriture, son rôle et la production de la saison 2 (tous amplement mérités). Waller-Bridge a aussi créé le thriller Killing Eve pour BBC America, qui va diffuser sa saison 4.



Donald Glover, qui en plus de tout le reste chante sous le nom de Childish Gambino, joue actuellement dans l'excellente Atlanta sur FX, qu'il a aussi créé. Il a gagné l'Emmy du meilleur acteur dans une comédie en 2017 pour Atlanta, dont la saison 3 devrait (enfin) être diffusée cette année.



Vu le talent des deux artistes séparément, on est impatients de voir ce qu'ils vont faire de Mr. and Mrs. Smith.

