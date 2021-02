NCIS: New Orleans annulée à l'issue de sa saison 7

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/02/2021 à 14h47 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - CBS

CBS a décidé d'annuler sa série NCIS: New Orleans.

La saison 7, actuellement en cours de diffusion, sera la dernière du procedural. Le series finale sera diffusé le dimanche 16 mai, marquant le 155ème épisode de la série.





Jusqu'ici les les 8 épisodes de la saison 7 ont réuni en moyenne 4.8 millions de téléspectateurs et un taux de 0.5 sur la cible des 18/49 ans. Soit une chute de 24% par rapport aux moyennes de la saison 6. Elle est neuvième des 12 drames de la chaîne.La nouvelle de l'annulation de NCIS: New Orleans intervient alors que CBS vient d'annoncer travailler sur un troisième spin-off de la franchise NCIS, qui se déroulerait à Hawaii.NCIS: New Orleans a débuté en 2014 et met en scène Scott Bakula Daryl Chill Mitchell , Chelsea Field et CCH Pounder

Source : TV Line