The Neighborhood et Bob Hearts Abishola renouvelées par CBS

18/02/2021

CBS a décidé de s'y prendre tôt pour renouveler ses deux sitcoms du lundi, The Neighborhood et Bob Hearts Abishola, pour des saisons 4 et 3, respectivement.

The Neighborhood, qui a démarré en 2018, est centrée sur l'amitié improbable entre les voisins Calvin (Cedric the Entertainer) et Dave (Max Greenfield), et leurs femmes, Tina (Tichina Arnold) et Gemma (Beth Behrs). Sheaun McKinney, Marcel Spears et Hank Greenspan complètent le casting.





