Home Economics: Une date et un trailer pour la nouvelle comédie ABC

Seriesaddict.fr le 04/03/2021 à 18h02 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - ABC

ABC a dévoilé un trailer et une date pur sa nouvelle comédie à une seule caméra, Home Economics.

La comédie sera diffusée à partir du mercredi 7 avril prochain.





Home Economics met en scène une fratrie de trois qui ont des niveaux financiers différents. On y retrouve Topher Grace Caitlin McGee et Jimmy Tatro dans les rôles de Tom, Sarah et Connor, respectivement.L'auteur en difficulté Tom et sa femme Marina ( Karla Souza ) sont dans la classe moyenne. Sarah et sa femme Denise ( Sasheer Zamata ) ont du mal à joindre les deux bouts, et Connor, qui est très riche, mais a ses propres problèmes.