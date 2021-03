The Handmaid's Tale: une date et un trailer pour la saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/03/2021 à 11h44 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Hulu

Hulu a dévoilé un trailer et une date de programmation pour son drame dystopique The Handmaid’s Tale.

La série sera de retour pour sa saison 4 le vendredi 28 avril.





Comme on avait pu le deviner, June n'a pas succombé aux blessures qu'elle a reçu à la fin de la saison 3, quand elle a réussi à faire s'échapper par avion des enfants hors de Gilead. Mais que va-t-elle devenir ?La saison 4 accueillera Mckenna Grace dans le rôle de la femme adolescente d'un commander beaucoup plus vieux. Elle est décrite comme très intelligente, calme et pieuse d'apparence, mais avec une tendance rebelle.