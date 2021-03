Elite renouvelée pour une saison 5

News Séries

Netflix continuera à arpenter les couloirs de Las Encinas pendant un moment.

La plateforme de streaming a renouvelé sa série Elite pour une saison 5, avant même la diffusion de la saison 4..





Le casting de la saison 5 accueillera quelques nouveaux venus, Valentina Zenere et André Lamoglia. On ne connait pas de détails sur leurs rôles pour le moment.Elite prend place à Las Encinas, un internat pour les enfants de la haute société. La série suit les relations entre trois élèves boursiers dont les parents ont des moyens modestes, avec leurs riches camarades. A la fin de la saison 3, plusieurs élèves (Carla, Lu, Nadia et Valerio) ont quitté l'école et commencé une nouvelle vie.Elite a précédemment été renouvelée pour une quatrième saison en mai dernier.

