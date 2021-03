Legends of Tomorrow, Dynasty... CW programme son printemps

News Séries

Legends of Tomorrow - 2020 - The CW

The CW bouscule son emploi du temps ce printemps pour faire de la place à plusieurs retours.

La redistribution commence avec Legends of Tomorrow qui sera de retour pour sa saison 6 le dimanche 2 mai. La série sera suivie par un nouvel épisode de Batwoman.



Dynasty débutera sa saison 4 le vendredi 7 mai, et sera suivie d'un nouvel épisode de Charmed, qui revient aussi aux vendredis.



La dernière série de retour est In The Dark, qui débutera sa saison 3 le mercredi 9 juin, et sera suivie d'un nouvel épisode de Kung Fu (nouvelle série qui débutera le 7 avril).



En résumé, voilà la programmation printanière de CW:





MERCREDI 7 AVRIL

DIMANCHE 2 MAI

VENDREDI 7 MAI

MERCREDI 9 JUIN

LUNDI 14 JUIN

