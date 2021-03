Superman & Lois renouvelée pour une saison 2

News Séries

2021 - CW

The CW a renouvelé Superman & Lois pour une saison 2, après la diffusion d'un seul épisode.

Superman & Lois a débuté le 23 février avec 1.75 million de téléspectateurs et un taux de 0.4. Soit la meilleure audience sur la case horaire de ces deux dernières années pour la chaîne, et le second meilleur démarrage après Batwoman.





Les chiffres gonflent même à 2.71 millions avec les données Live+3 DVR playback.Cette dernière version de Superman, qui voit le super-héros et Lois élever leur fils adolescent à Smallville, met en scène Tyler Hoechlin dans le rôle de Superman/Clark Kent et Elizabeth Tulloch dans celui de Lois Lane. Jordan Elsass , Alexander Garfin, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks Dylan Walsh et Emmanuelle Chriqui complètent le casting.

