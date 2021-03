Pose annulée après sa saison 3 à venir

News Séries

2020 - FX

FX a annoncé que la saison 3 de Pose, qui sera diffusée à partir du 6 juin prochain, serait la dernière.

Selon FX, la saison finale de 7 épisodes fera un time jump en 1994. La pise de danse sera un souvenir lointain pour Blanca, qui essaie d'être une mère, tout en étant présente pour son nouvel amour, et son dernier rôle en tant qu'aide infirmière. Pendant ce temps, le SIDA devient la cause de mort principale pour les 25/44 ans, et Pray Tells doit gérer des soucis de santé inattendus.





Pose met en scène Mj Rodriguez (Blanca), Dominique Jackson (Elektra), Indya Moore (Angel), Ryan Jamaal Swain (Damon), Hailie Sahar (Lulu), Angel Bismark Curiel (Lil Papi), Dyllon Burnside (Ricky), Sandra Bernhard (Judy) et Billy Porter (Pray Tell).

Source : TV Line