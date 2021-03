Made for Love: trailer pour la comédie sombre et absurde de HBO Max

News Séries

15/03/2021 par Amelie Brillet

2021 - HBO Max

HBO Max a dévoilé un trailer pour sa comédie sombrement absurde, Made For Love.

La série, qui devrait débuter en avril, suit Hazel Green ( Cristin Milioti ), une trentenaire en fuite après 10 ans d'un mariage suffocant à Byron Gogol ( Billy Magnussen ), un milliardaire de la tech manipulateur. Elle découvre que son mari a implanté un outil pour surveiller ses faits et gestes dans son cerveau. Il peut la suivre jusque dans le désert, où elle va se réfugier chez son père, Herbert ( Ray Romano ) et sa partenaire synthétique, Diane.Le casting de Made For Love est complété par Dan Bakkedahl et Noma Dumezweni . Christina Lee est productrice et showrunner.