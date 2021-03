Queen of the South prendra fin avec sa saison 5, dont la date est annoncée

News Séries

2021 - USA

USA Network a annoncé que son drame criminel mené par Alice Braga prendrait fin avec sa saison 5.



La cinquième et dernière saison de Queen of the South débutera le mercredi 7 avril. Un poster et un trailer ont aussi été dévoilés:





Basée sur le bestseller d'Arturo Pérez-Reverte La Reina Del Sur, Queen of the South raconte l'histoire de Teresa Mendoza (Braga), une femme obligée de fuir le cartel mexicain et chercher refuge en Amérique, et de son éventuelle évolution au pouvoir dans son propre empire du trafic de drogue.