Une saison 3 pour Central Park

12/03/2021

Plusieurs mois avant le début de la diffusion de sa saison 2, Apple TV+ a décidé de renouveler sa comédie animée Central Park pour une saison 3.

En même temps que cette bonne nouvelle, le service de streaming a annoncé que les trois premiers épisodes de la saison 2 seraient diffusés le 25 juin. Elle a aussi dévoilé une des nouvelles séquence musicale de la saison 2, où Helen proclame son amour pour sa ville de Weehawken :







Comme l'a rappelé Loren Bouchard, la créatrice de Central Park, deux saisons supplémentaires signifient 29 épisodes de plus, et à peu près 115 nouvelles chansons !



Comme annoncé l'été dernier, Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy) remplacera Kristen Bell pour doubler Molly, la fille métisse d'Owen et Paige.

