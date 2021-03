Outlander renouvelée pour une saison 7

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/03/2021 à 15h30 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Starz

Starz a décidé de renouveler sa série Outlander pour une saison 7.{couper ici]



La saison 7 de 12 épisodes du drame historique de science fiction sera basé sur le roman An Echo in the Bone de Diana Gabladon.





La chaîne a confirmé que les stars de la série Caitriona Balfe Sam Heughan , Sophie Skelton et Richard Rankin seraient bien de retour pour la saison 7. Le casting est actuellement en train de tourner la saison 6 en Ecosse.: Dans An Echo In The Bone, on s'intéresse à la vie de Bree et Roger et de leurs enfants après leur retour au 20ème siècle, où ils rencontrent quelqu'un d'autre qui a voyagé à cette poque. De retour dans l'ancien temps Claire, Jamie et le fils de Jamie devenu adulte, William, sont pris dans la guerre de la révolution.

Source : TV Line