Une date pour la dernière saison de Van Helsing

le 25/03/2021

2020 - Syfy

La fin est presque là pour Van Helsing. Syfy a annoncé la date de la cinquième et dernière de son drame surnaturel.

La cinquième et dernière saison de Van Helsing sera diffusée à partir du vendredi 16 avril.





verra Vanessa, Violet et Jack tout risquer pour enfin combattre le Dark One. Les Van Helsings devront trouver des moyens de franchir les différents obstacles sur leur passage, menant à un final épique entre eux et le Dark One.