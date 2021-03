Killing Eve prendra fin avec sa saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/03/2021 à 15h13 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - BBC America

AMC a déclaré que la quatrième saison à venir de son thriller Killing Eve serait la dernière.

On ne connait pas encore la date de fin de la série, qui pourrait bien ne pas être la fin de l'univers Killing Eve: la chaîne câblée et le studio de production Sid Gentle Films Ltd. seraient en train de réfléchir à plusieurs idées de spin-off.





. Poursuivant la tradition de nommer un nouvel auteur en chef chaque saison, Laura Neal supervisera la saison 4, suivant les traces de la créatrice Phoebe Waller-Bridge (saison 1), Emerald Fennell (saison 2) et Suzanne Heathcote (saison 3).

Source : TV Line