The Upshaws: une date pour la comédie avec Wanda Sykes et Mike Epps

26/03/2021

2021 - Netflix

Netflix vient d'annoncer la date de sa nouvelle comédie, The Upshaws.

The Upshaws, la comédie avec Wanda Sykes et Mike Epps, débutera le mercredi 12 mai.



La série, dont la première saison est composée de 10 épisodes de 30 minutes, suit une famille noire de la classe ouvrière de l'Indiana, qui essaie d'améliorer sa vie, sans savoir comment.



Le casting est complété par Kim Fields, Page Kennedy, Diamond Lyons, Khali Spraggins, Jermelle Simon, Gabrielle Dennis et Journey Christine.



The Upshaws est co-créée par Sykes et Regina Hicks.





Source : TV Line