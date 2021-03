Rutherford Falls: une date et un trailer pour la comédie menée par Ed Helms

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/03/2021 à 12h35 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Peacock

Peacock a dévoilé un trailer et une date de diffusion pour sa nouvelle comédie, Rutherford Falls.

La comédie menée par Ed Helms et Jana Schmieding débutera le jeudi 22 avril.





La comédie suit Nathan Rutherford (Helms) et Reagan Wells (Schmieding), meilleurs amis depuis toujours qui se retrouvent à un carrefour quand leur petite ville endormie connait un événement inattendu qui va la réveiller. Le centre communautaire local natif américain ne reçoit pas beaucoup de support de la ville, alors que Nathan doit régler un problème de statue qui est devenue un danger public, selon le maire de la ville.Co-créée par Helms (The Office), Michael Schur (The Good Place) et Sierra Teller Ornelas (Brooklyn Nine-Nine), Rutherford Falls a l'une des plus grandes équipes d'auteurs indigènes de la télé.Le casting est complété par Michael Greyeyes Jesse Leigh et Dustin Milligan

Source : TV Line