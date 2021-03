Younger: une date pour la dernière saison, 2 réguliers moins présents

News Séries

A l'arrivée de Younger sur Paramount+ le mois prochain pour sa dernière saison, deux personnages importants passeront moins de temps autour de Liza.

Les quatre premiers épisodes de la saison 7 seront diffusés sur la plateforme de streaming le jeudi 15 avril, les épisodes suivants étant diffusés de manière hebdomadaire.





Les réguliers Miriam Shor (Diana Trout) et Charles Michael Davis (Zane Anders) ne feront plus que des apparitions, à cause de problèmes d'empli du temps et de soucis relatifs au covid.Dans la saison finale, la vie personnelle de Liza sera mise à rude épreuve, alors qu'elle essaie de rester honnête envers elle-même. Après un soucis au travail, Kelsey doute de ses choix de carrière et découvre une nouvelle voie créative.

