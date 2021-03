Une saison 5 pour Snowfall

News Séries

2020 - FX

FX a renouvelé sa série Snowfall pour une saison 5.

La bonne nouvelle intervient alors que la série est actuellement au milieu de sa saison 4, qui se conclura le 21 avril.





Snowfall raconte les débuts de l'épidémie de crack cocaïne dans le Los Angeles des années 80. Mais même si l'équipe de dealers bénéficie de la montée de l'addiction, ils se rendent de plus e plus compte des ravages que la drogue opère chez les gens et les endroits qu'ils aiment. La police de LA, quant à elle, accorde de plus en plus de moyens à la guerre contre la drogue.

