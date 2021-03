Mr. Mayor renouvelée pour une saison 2

News Séries

29/03/2021

2021 - NBC

NBC a renouvelé sa comédie Mr. Mayor pour une saison 2.



La comédie sur le monde du travail, menée par Ted Danson et Holly Hunter, aura une seconde saison.





Créée par Tina Fey et Robert Carlock , le duo à l'origine de Unbreakable Kimmy Schmidt , Mr. Mayr suit Neil Bremer (Danson), un riche homme d'affaire qui se présente pour devenir maire de Los Angeles pour les pires raisons possibles, et réussit à remporter l'élection. Suivant cette victoire inattendue, il doit comprendre quelles sont ses valeurs, tout en essayant de gagner le respect de son équipe, se lier avec sa fille adolescent, et se mesurer à ses nouvelles responsabilités, comme contrôler la population de coyotes.En plus de Danson et Hunter, le casting comprend Vella Lovell Kyla Kenedy et Mike Cabellon

Source : TV Line