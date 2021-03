Pas de saison 4 pour American Gods

News Séries

Starz vient d'annuler sa série American Gods, qui n'aura pas de saison 4.

La troisième saison d'American Gods, qui vient tout juste de s'achever, sera donc la dernière. L'histoire pourrait cependant bien continuer, sous la forme d'un film qui permettrait de clôturer les intrigues.





Le drame fantastique basé sur le roman de 2001 de Neil Gaiman a débuté en 2017, et a connu certains conflits en coulisses. A la fin de la première saison, les showrunners Michael Green et Bryan Fuller ont quitté la série, officiellement pour des différents créatifs avec la chaîne. Les membres du casting Gillian Anderson et Kristin Chenoweth les ont rapidement suivi. La saison 2 a aussi connu son lot de discordes et de frustrations, impliquant le nouveau showrunner Jesse Alexander.La saison 3 a donc recruté un nouveau showrunner en la personne de Charles “Chic” Eglee. Mais la saison a du se faire sans deux de ses acteurs, Orlando Jones et Mousa Kraish.

