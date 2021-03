Lucifer: une date pour la seconde moitié de la saison 5

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/03/2021 à 15h41 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Netflix a annoncé la date de diffusion de la saison 5B de sa série Lucifer.

La seconde moitié de l'avant-dernière saison de Lucifer sera diffusée le vendredi 28 mai.





Les 8 premiers épisodes sont disponibles sur la plateforme de streaming depuis le 21 août 2020.Suivant une pause causée par la pandémie, Lucifer a repris sa production fin septembre, pour terminer le 16ème et dernier épisode de sa saison 5, pour enchaîner sur celle de la saison 6, qui sera véritablement la dernière, et comptera 10 épisodes, et mènera la série à un total de 93 épisodes.Les guests pour cette seconde moitié de saison comptent Rob Benedict dans le rôle d'un mercenaire qui devra se frotter à Chloe et la LAPD; Scott Porter dans le rôle de Carol Corbett, un détective du passé de Dan qui rejoint la LAPD et établit rapidement une connexion avec Ella; Merrin Dungey dans le rôle de Sonya, une flic qui forme un lien inattendu avec Amenadiel; et Brianna Hildebrand dans le rôle de Rory, un ange rebelle qui espère suivre les pas de Lucifer.

Source : TV Line