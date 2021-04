Rick And Morty: Une date et un trailer pour la saison 5

News Séries

2021 - Adult Swim

Adult Swim a enfin programmé la saison 5 de sa série Rick And Morty.

Les prochaines aventures intergalactiques de Rick And Morty débuteront le dimanche 20 juin.



La chaîne a aussi dévoilé un premier trailer pour la saison 5, teasant quelques aventures à venir du duo.





Adult Swim a même officiellement déclaré le 20 juin comme étant le jour officiel de Rick And Morty, "une célébration hors de ce monde faite de sneek peak, d'images de tournage inédites et de surprises spéciales sur la chaîne, les plateformes digitales et les réseaux sociaux"., 10 desquels ont été diffusés en tant que saison 4 en 2019 et 2020.

