The Right Stuff annulée après une saison

07/04/2021 par Amelie Brillet

2021 - Disney +

Disney+ a annulé son drame spatial après une seule saison.

La série d'astronautes The Right Stuff n'aura pas de saison 2, même si elle est actuellement proposée à d'autres chaînes, dont TNT et HBO Max.





L'adaptation du roman de 1979 de Tom Wolfe produite par National Geographic raconte les débuts du programme de la NASA, et la vie des premiers astronautes américains, qui ont été connus en tant que "Mercury Seven".Le casting comptait Patrick J. Adams Colin O’Donoghue , Scott Carpenter, Wally Schirra, Gus Grissom, Deke Slayton, Patrick Fischler Eric Ladin , Chris Kraft, Nora Zehetner, Shannon Lucio et Eloise Mumford Le season finale, désormais series finale, a été diffusé le 20 novembre dernier.

Source : TV Line