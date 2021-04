MacGyver annulée après 5 saisons

News Séries

CBS a annulé sa série menée par Lucas Till après 5 saisons.

Jusqu'ici cette saison, MacGyver réunit en moyenne 4.8 millions de téléspectateurs et un taux de 0.5 sur la cible des 18/49 ans. Soit une chute de 22% par rapport à la saison 4. La série est classée dixième en termes d'audience, et neuvième en termes de taux, sur les 14 drames que compte la chaîne.Tout n'a pas toujours été rose en coulisses dans la série. L'été dernier, CBS a renvoyé le producteur exécutif Peter M. Lenkov, qui créait un environnement toxique sur les plateaux. Deux semaines plus tard, Till a révélé qu'il avait enduré de nombreux abus psychologiques de la part du producteur.Mais cette semaine, suivant la nouvelle de l'annulation, l'acteur a exprimé, dans un post Instagram, à quel point ces cinq années ont été formatrices, dures et heureuses à la fois.Il s'agit de la troisième annulation importante cette année, après NCIS: New Orleans et Mom

