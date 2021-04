Girls5eva: une date et un trailer pour la nouvelle comédie de Tina Fey

News Séries

13/04/2021

2021 - Peacock

Peacock vient de dévoiler la date de diffusion de sa nouvelle série, Girls5eva.

La plateforme de streaming a annoncé que sa nouvelle comédie, qui compte Tina Fey et Robert Carlock (Unbreakable Kimmy Schmidt) parmi ses producteurs, sera diffusée le jeudi 6 mai. Les 8 épisodes de la première saison seront disponibles en même temps.





Créée par Meredith Scardino (Unbreakable Kimmy Schmidt), Girls5eva suit les anciennes membres d'un groupe à l'origine d'un one hit wonder des années 90, qui se réunit pour donner une nouvelle chance à leur rêve de pop stars, après que leur vieille chanson ait été samplée par un rappeur.Le casting comprend Sara Bareilles Busy Philipps et Ashley Park

