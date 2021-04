Duncanville renouvelée pour une saison 3

News Séries

Fox a renouvelé sa série animée Duncanville pour une saison 3.

Le renouvellement intervient 6 semaines avant la diffusion de la saison 2 de la série menée par Amy Poehler, et moins d'une semaine après l'annulation de l'autre comédie animée dans sa saison 2, Bless the Harts.





Duncanville, qui comprend aussi les voix de Ty Burrell et Rashida Jones , débutera sa saison 2 avec un double épisode le. Le premier sera l'occasion d'une vraie réunion Parks and Recreation, avec des caméos de Adam Scott Retta et Nick Offerman

