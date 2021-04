The Bold Type: Une date pour la dernière saison

News Séries

12/04/2021

Freeform a dévoilé la date de diffusion de la cinquième et dernière saison de sa série, The Bold Type.

La série sur des amies dans le monde de la mode reviendra une dernière fois à partir du mercredi 26 mai.





La saison d'adieux du drame sur un magazine de mode ne comptera que, dans lesquels Jane, Kat et Sutton seront sur le point de découvrir qui elles sont vraiment, et de quelle façon laisser leur empreinte dans le monde. Leur futur est brillant, et leur amour et leur support les unes pour les autres ne changera jamais.Nikohl Boosheri reprendra son rôle de l'ex petite ami de Kat, Adena, pour plusieurs épisodes.

Source : TV Line