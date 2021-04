In Treatment: une date et un teaser pour le reboot de HBO

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/04/2021 à 14h09 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - HBO

HBO retourne en thérapie le mois prochain, en annonçant la date de diffusion de reboot de sa série In Treatment.

Le reboot à l'ère de la pandémie de In Treatment a droit à une saison de 24 épisodes, menés par Uzo Aduba, qui joue le rôle de la thérapeuthe, Dr. Brooke Taylor.

La chaîne câblée diffusera deux épisodes chaque semaine, tous les dimanches et lundis, en commençant les 23 et 24 mai.





Les nouveaux épisodes de la série, qui n'a plus diffusé de nouvel épisode depuis une décennie, se dérouleront de nos jours à Los Angeles, et verront le docteur Taylor aider un trio de patients qui subissent une variété de problèmes modernes, dont la pandémie de coronavirus, et les récents changements majeurs, sociaux et culturels.Le trailer nous fait découvrir le reste du casting, avec Joel Kinnaman dans le rôle d'Adam, petit ami par intermittence de longue date de Brooke, John Benjamin Hickey dans le rôle de Colin, un charmant patient millionnaire dont la vie a beaucoup changé depuis qu'il est sorti de prison, et Quintessa Swindell , patiente adolescente qui a du mal à faire confiance, luttant pour définir sa propre identité.Basée sur la série israélienne BeTipul, In Treatment a été lancée en 2008 et était centrée sur le Dr. Paul Weston ( Gabriel Byrne ) et ses séances hebdomadaires avec ses patients, mais aussi avec sa propre thérapeute. Chaque saison était consacrée à de nouveaux patients, et mettait donc en scène un casting principalement nouveau.