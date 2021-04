Lisey's Story: une date pour l'adaptation de Stephen King sur Apple TV+

News Séries

14/04/2021

Apple TV+ a dévoilé la date de diffusion de son adaptation de Lisey's Story, d'après le bestseller de Stephen King.

Les deux premiers épisodes de Lisey's Story seront diffusés le vendredi 4 juin prochain. De nouveaux épisodes suivront chaque vendredi, pendant 6 semaines.



Adaptée par King lui-même, qui a écrit les 8 épisodes, Lisey's Story est décrite comme un thriller profondément personnel qui suit Lisey Landon (Julianne Moore) deux ans après la mort de son mari, le célèbre romancier Scott Landon (Clive Owen). Une série d'événements déstabilisants forceront Lisey à faire face à des souvenirs de son mariage avec Scott qu'elle avait volontairement bloqués dans son esprit.





Julianne Moore et Joan Allen

Le casting est complété par Jennifer Jason Leigh dans le rôle de Darla, Joan Allen dans le rôle d'Amanda, Dane DeHaan dans le rôle de Jim Dooley, Ron Cephas Jones dans le rôle du Professeur Dashmiel et Sung Kang dans le rôle de l'officier Dan Beckman.King et Moore sont producteurs exécutifs, aux côtés du réalisateur Pablo Larraín, J.J. Abrams, Ben Stephenson et Juan de Dios Larraín.

