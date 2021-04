Lancement: Dad Stop Embarrassing Me!

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/04/2021 à 10h21 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, Dad Stop Embarrassing Me!.

Dad Stop Embarrassing Me! suit le père célibataire Brian Dixon (Jamie Foxx) qui veut être le meilleur père possible pour sa fille Sasha (Kyla-Drew Simmons), avec l'aide de son propre père (David Alan Grier) et de sa sœur (Porscha Coleman), dans cette comédie inspirée de la relation de Foxx avec sa fille.



Regardez le trailer de la série Dad Stop Embarrassing Me! :





Comptez-vous donner sa chance à la série ?