Revue de presse : Mare of Easttown

Seriesaddict.fr le 18/04/2021

Aujourd'hui, HBO lance sa nouvelle série, Mare of Easttown.

Mare of Easttown suit une détective dans une petite ville de Pennsylvanie qui enquête sur un meurtre local tout en essayant d'empêcher que sa vie ne s'effondre.



Au casting, on retrouve Kate Winslet, Guy Pearce ou encore Jean Smart.



Les critiques donnent envie de tester la série :



C'est la vraie première série à voir absolument de 2021, un excellent casting qui fait de Mare of Easttown une étude de personnages, un murder mystery, et une démonstration d'acteurs. Finement détaillée autant dans son décor que dans ses personnages, cette mini-série est une œuvre d'art.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



Les bonnes performances peuvent être contagieuses, et ici il y en a partout. On ne fait pas que regarder Mare of Easttown, on vit dans son ombre.

-- San Francisco Chronicle/Chris Vognar



Alors que la série examine le deuil et le regret, tout en essayant de les surmonter, elle fait remonter à la surface un sous texte riche que tout le monde devrait apprécier.

-- Indie/WireBen Travers



La série est la plus attrayante quand elle montre comment son personnage titre est à la fois un produit de sa ville natale, et à part.

-- The Hollywood Reporter/Inkoo Kang



Regardez le trailer de la série Mare of Easttown :





