NCIS renouvelée pour une saison 19, avec moins de Mark Harmon

NCIS, LA série phare de CBS, reviendra bien pour une saison 19. Mais on y verra potentiellement moins Leroy Jethro Gibbs.

La chaîne a annoncé le renouvellement de sa plus longue série. Mark Harmon devrait bien revenir, mais il n'a pas encore été déterminé pour combien d'épisodes. D'ailleurs, on ne sait pas encore non plus de combien d'épisodes sera composée la saison.





Il semblerait que la rumeur d'un rôle réduit ait commencé après l'annulation de NCIS: New Orleans, et son contrat se terminant au printemps. Harmon aurait pu tout arrêter, mais la série aurait été annulée, et beaucoup de personnes auraient perdu leur travail. D'où le retour partiel.

