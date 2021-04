Revue de presse: Cruel Summer

News Séries

20/04/2021

Aujourd'hui, Freeform lance sa nouvelle série, Cruel Summer.

Cruel Summer est un thriller non conventionnel qui se déroule sur trois étés - de 1993 à 1995 - dans une petite ville du Texas. Une belle adolescente populaire, Kate, est enlevée et, apparemment sans rapport, une fille, Jeanette, passe pendant 3 ans, d'une douce et maladroite jeune fille à la fille la plus populaire de la ville pour finalement devenir la personne la plus méprisée d'Amérique.



Au casting, on retrouve Chiara Aurelia, Olivia Holt ou encore Harley Quinn Smith.



Les critiques sont peu nombreux, mais enthousiastes :



Pour le moment, Cruel Summer est addictif et frais. Avec un peu de chance, les spectateurs ne se lasseront pas.

-- Entertainment Weekly/Kristen Baldwin



Grâce à un casting agile et à une volonté de ne jamais se contenter de la réponse facile, Cruel Sumer devient une bonne surprise. Une série avec un concept intéressant mais aussi beaucoup de potentiel.

-- Variety/Daniel D'Addario



La série a assez de mystères pour être intrigante, et répond à certaines d'entre elles assez vite pour être satisfaisantes.

-- Pittsburgh Tribune-Review/Rob Owen



