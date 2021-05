En bref: Black Monday, Nine Perfect Strangers, Castlevania, Kevin Can F**k Himself...

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/05/2021 à 18h18 par Amelie Brillet | En bref | 0

Black Monday - 2021 - Showtime

Petit tour de l'actualité séries à ne pas manquer !

ANNULATION

RENOUVELLEMENT

PROGRAMMATION

COMMANDES

TRAILER

: ABC a décidé d'annuler sa commande d'une comédie qui devait être menée par Alec Baldwin et Kelsey Grammer . La décision a été prise après que la chaîne ait vu le pilot terminé. La série aurait mis en scène les deux acteurs comme les deux tiers d'un trio, anciens colocataires quand ils avaient la vingtaine, qui s'étaient éloignés à cause de leur égo. Ils avaient décidé de se réunir plusieurs décennies plus tard, pour réessayer de vivre la vie qu'ils ont toujours voulu. The Duchess : Netflix a annulé la comédie de et avec Katherine Ryan après seulement une saison. Invincible : Amazon Prime a renouvelé la comédie animée de Robert Kirkman pour des saisons 2 et 3, alors que la première saison vient de s'achever. Kevin Can F**k Himself : La comédie satirique de AMC avec Annie Murphy (Schitt’s Creek), débutera leavec deux épisodes. Le reste de la saison sera diffusé de manière hebdomadaire. La série suit la vie secrète d'une femme de sitcom. Alternant entre réalisme d'une seule caméra et comédie multi-caméra, la série imagine ce qui se passe lorsque la femme de sitcom s'échappe et parvient à prendre sa vie en mains. David Makes Man : La saison 2 débutera sur OWN le. Regardez un trailer: Hacks : La comédie noire de HBO Max avec Jean Smart dans une rôle d'une comédienne légendaire de Las Vegas débutera leLa comédie sombre compte 10 épisodes et se centre sur une relation de mentor sombre qui se forme entre la légendaire comédienne de Las Vegas Deborah Vance (Smart) et une laissée pour compte de 25 ans (Hannah Einbinder). Après plus de 2500 spectacles, la résidence de Vance est en péril. C'est alors que ses agents s'associent à une talentueuse auteure comique (Einbinder) dans l'espoir d'élargie et de rajeunir son public.Le casting est complété par Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Mark Indelicato, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Meg Stalter, Rose Abdoo et Paul W. Downs.La série sera diffusée avec deux épisodes chaque semaine, jusqu'au 10 juin.Une première photo et un trailer ont aussi été dévoilés: Special : Netflix a dévoilé un trailer pour la saison 2 de sa série, qui sera diffusée dès le jeudi 20 mai: Betty : la comédie adolescente de HBO reviendra pour sa saison 2 en juin. Un premier teaser est disponible:: Netflix a commandé cette série animée de la productrice Ava DuVernay adaptée des bestsellers de Tui T. Sutherland. Le drame fantastique se déroule durant une guerre amère qui sévut depuis des générations entre la tribu du dragon qui vit dans le monde épique de Pyrrhia. Selon la prophétie, cinq jeunes dragons mettront fin au bain de sang et ramèneront la paix.: Fox a commandé cette dramédie centrée sur le mont du ballet, menée par Scott Foley. Inspirée du docusérie anglais Big Ballet, The Big Leap est décrite comme une dramédie avec un grand coeur, un groupe de personnages divers, manquant de hance, qui essaient de transformer leur vie en participant à une émission de télé-réalité (qui pourrait gâcher leur vie) de danse qui construit une production live du Lac des cygnes.Le casting est complété par Piper Perabo, Teri Polo, Ser’Darius Blain, Jon Rudnitsky, Raymond Cham Jr, Mallory Jansen, Kevin Daniels et Simone Recasner.: IMDb TV a commandé cette comédie qui réunit le créateur de Raising Hope Greg Garcia et Garret Dillahunt, qui dans la nouvelle série jouera un criminel condamné qui est déterminé à changer les choses et rattraper le temps perdu après avoir passé plus de deux décennies en prison.: l'acteur jouera un avocat de la CIA qui se mêle dangereusement aux pouvoirs politiques internationaux quand une ancienne ancienne alliée menace de dévoiler la nature de sa relation avec l'agence à moins qu'on ne l'exonère d'un crime sérieux.La série est créée par Alexi Hawley, à qui l'on doit déjà Castle et The Rookie.: Peacock a commandé cette comédie de 6 épisodes, qui va au delà des genres, et est menée par Isla Fisher et Josh Gad. Le projet se centre sur un nouveau couple, Gary (Gad) et Mary (Fisher). Tout le monde emmène ses bagages dans une nouvelle relation, et Mary et Gary n'échappent pas à la règle. Gary est un désastre émotionnel et lutte pour subvenir aux besoins de sa fille depuis la mort de sa femme. Mary a un secret qu'elle n'arrive à avouer à personne. L'univers les a rassemblé pour une bonne raison, ils doivent juste suivre les signes.: HBO Mx a commndé cette comédie de pirates de 10 épisodes, qui sera menée et produite par Taika Waititi. La série est librement adaptée sur les vraies aventures de Steve Bonnet, un aristocrate qui a abandonné sa vie de privilégié pour devenir un pirate. The Upshaws : Netflix a dévoilé un nouveau trailer de sa comédie, qui sera diffusée dès le Nine Perfect Strangers : Hulu a dévoilé le premier teaser pour sa mini-série à venir, adaptée d'un roman de Liane Moriarty (Big Little Lies). Le drame prend place dans un resort luxueux de santé et de bien être appelé Tranquillum où neuf citadins épuisés vont chercher un peu de détente. Nicole Kidman jouera la directrice du resort, Masha, qui pourrait ne pas être exactement ce qu'elle prétend.Le casting comprend aussi Melissa McCarthy, Tiffany Boone, Samara Weaving, Luke Evans, Melvin Gregg, Manny Jacinto, Grace Van Patten, Bobby Cannavale, Regina Hall et Michael Shannon. The Kominsky Method : La troisième et dernière saison de la comédie de Netflix sera diffusée le 28 mai prochain. La plateforme de streaming a diffusé un trailer dans lequel on comprend vite ce qui est arrivé à Norman: Castlevania : Netflix a dévoilé un trailer pour la quatrième et dernière saison de sa série, qui sera diffusée à partir du jeudi 13 mai: Black Monday : Showtime a dévoilé un trailer pour la troisième saison de sa série, qui sera diffusé à partir du 23 mai prochain: