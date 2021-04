News Séries

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, Zero.

Dans la série italienne Zero, un ado doté d'un pouvoir d'invisibilité se voit entraîné par un petit malfrat qui veut régner sur le quartier, et rencontre une mystérieuse étudiante en art...



Au casting, on retrouve Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall ou encore Beatrice Grannò.



Regardez le trailer de la série Zero :





Comptez-vous donner sa chance à la série ?