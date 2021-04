Ted Lasso: Une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/04/2021 à 13h57 par Amelie Brillet

2021 - Apple TV+

Apple TV+ dévoilé la date de diffusion de la saison 2 de sa série acclamée, Ted Lasso.

La comédie menée par Jason Sudeikis reviendra le vendredi 23 juillet pour sa seconde saison. Le service de streaming a aussi dévoilé un premier trailer, qui révèle que l'AFC Richmond n'a pas fini de perdre...





On aperçoit aussi la nouvelle psy de l'équipe, Sharon ( Sarah Niles ), qui n'a pas l'air fan de Ted, ni du sucre.Ted Lasso est basée sur une série de promos pour NBC Sports menées par Sudeikis, diffusées en 2013. Sudeikis joue un petit coach de football américain qui entraînait des équipes d'universités, qui se retrouve entraîneur d'une équipe de football professionnelle en Angleterre, alors qu'il n'a aucune expérience de ce sport. Phil Dunster et Nick Mohammed complètent le casting.La série a été renouvelée pour une saison 2 quelques jours seulement après la diffusion de son premier épisode en août 2020, et la commande d'une saison 3 a suivi fin octobre.Sudeikis a remporté un Golden Globe et un Screen Actor Guild Award dans la catégorie du meilleur acteur pur une comédie.Que vous soyez fan de foot ou non, nous vous conseillons vivement cette série, une vraie petite perle d'humour feel good, sans être niaise.

Source : TV Line