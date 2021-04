Master of None a finalement une saison 3, le mois prochain !

News Séries

Master of None, la série de Netflix, reviendra le mois prochain pour une saison 3, qui devrait diminuer le temps de présence d'Aziz Ansari à l'écran, plus de trois ans après que le co-créateur de la série acclamée ait été accusé d'agression sexuelle.

Au lieu de se centrer sur le personnage de Dev Shah, la nouvelle saison mettra en lumière Denise, le personnage de Lena Waithe. Netflix n'a pas commenté l'annonce.





L'exploration de la sexualité de Denise, dans un épisode de la saison 2 appelé Thanksgiving, se concentrait en priorité sur elle plutôt que sur Dev, et avait valu à Ansari et Waithe leur première nomination aux Emmy Awards pour l'écriture. Angela Bassett était en guest dans le rôle de la mère de Denise, et avait récolté une nomination aux Emmy.Le fait de changer de perspective devrait aider Netflix à dépasser l'agression qui avait été reportée en 2018, et pour laquelle Ansari s'était exprimé dans un spectacle de stand-up, également sur Netflix, en 2019.Master of None a été nommée deux fois aux Emmy Awards pour la meilleure comédie, et Ansari a gagné un Golden Globe en 2018 pour le meilleur de comédie en 2018.

Source : TV Line