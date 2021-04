Revue de presse: Rutherford Falls

News Séries

22/04/2021

Aujourd'hui, Peacock lance sa nouvelle série, Rutherford Falls.

Rutherford Falls suit Nathan Rutherford et Reagan Wells, meilleurs amis depuis toujours qui se retrouvent à un carrefour quand leur petite ville endormie connait un événement inattendu qui va la réveiller. Le centre communautaire local natif américain ne reçoit pas beaucoup de support de la ville, alors que Nathan doit régler un problème de statue qui est devenue un danger public, selon le maire de la ville.



Co-créée par Helms (The Office), Michael Schur (The Good Place) et Sierra Teller Ornelas (Brooklyn Nine-Nine), Rutherford Falls a l'une des plus grandes équipes d'auteurs indigènes de la télé.



Au casting, on retrouve Ed Helms, Jana Schmieding ou encore Michael Greyeyes.



Les critiques sont assez enthousiastes :



Helms apporte son énergie sure de lui à son rôle, et a quelqu'un à sa hauteur en la personne de la relativement nouvelle Schmieding, sa co-star qui équilibre sa rigueur avec une performance plus terre à terre et tout aussi captivante. Il y a bien quelques moments chaotiques qui semblent aller trop vite, mais la série trouve son rythme rapidement. Et surtout, elle est très drôle, et a un esprit vibrant qui fait chaud au coeur.

-- The A.V. Club/Saloni Gajjar



Intelligente, légère et instantanément appréciable.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Une comédie ambitieuse sur les tensions persistantes sur l'Histoire des Etats-Unis. Il est presque ennuyeux que la série soit construite autour d'un homme blanc qui ne comprend rien, et qui est presque énervant. Ce qui ne veut pas dire que Nathan soit une mauvaise personne.

-- Entertainment Weekly



On dirait que la série cherche toujours son identité dans ses premiers épisodes. Mais jusqu'à ce qu'elle la trouve, le meilleur ami de Reagan va jouer de notre patience, comme il joue de la sienne.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Regardez le trailer de la série Rutherford Falls :





