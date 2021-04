Hulu commande How I Met Your Father avec Hilary Duff

News Séries

Hulu vient de commander le projet de longue date, How I Met Your Father, spin-off de How I Met Your Mother.

Créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger (This Is Us), cette version de 10 épisodes prend place dans le futur proche, alors que Sophie (jouée par Hilary Duff) raconte à son fils l'histoire de comment elle a rencontré son père. L'histoire nous catapulte de retour en 2021, où Sophie et ses amis proches essaient de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent de la vie, et comment tomber amoureux dans l'ère des applications de rencontre et des choix sans limite.



Carter Bays et Craig Thomas, les créateurs de la série originale, seront producteurs exécutifs.



HIMYF mélangera des éléments de multi et de mono caméra, pour retrouver l'ambiance de la série originale. Au delà de ça, on ne sait pas encore comment la série sera liée à sa prédécesseure.



Un spin-off pour How I Met Your Mother est en développement depuis 2014. Durant sa dernière saison, CBS avait commandé un pilot pour How I Met Your Dad, mettant en scène la réalisatrice (qui a depuis obtenu des nominations aux Oscars) Greta Gerwig et narré par la reine de la comédie romantique, Meg Ryan. Mais le projet n'a pas fonctionné. Une seconde tentative a été faite en 2016, avec Aptaker et Berger aux commandes, mais le projet avait été mis en pause à cause du succès naissant de This Is Us. Le spin-off est retourné en développement l'année suivante, et a enfin été commandé, sept ans après le finale qui a divisé les fans de la série originelle.

