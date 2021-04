Revue de presse : Shadow and Bone

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/04/2021 à 14h10 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2021 - Netflix

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, Shadow and Bone.

Adaptation des romans fantastiques de Leigh Bardugo sur les mondes de Grisha, Shadow And Bone se déroule dans un univers déchiré par la guerre où la combattante orpheline Alina Starkov (jouée par l'actrice anglaise Jessie Mei Li) vient de libérer un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé de la liberté pour son pays.



Le casting est complété par Ben Barnes, mais aussi Archie Renaux ou encore Amita Suman.



Selon son auteur, la série prend place dans un monde fantastique différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Il faut penser à la Russie Impériale plutôt à l'Angleterre médiévale. Les armes à feu remplacent les épées imposantes. C'est l'histire de personnes à qui l'on a répété qu'elles ne valaient rien, et qui prouvent le contraire.



La série de 8 épisodes incorpore des personnages de la trilogie Shadow And Bone, mais aussi des deux romans Six of Crows.



Les critiques sont assez enthousiastes, et certains y voient même le nouveau gros hit fantastique :



Le vrai tour de magie dans ce genre de série, que Shadow And Bone arrive à réaliser, est de créer un univers qui parait frais aux nouveaux venus, sans les perdre ni être confus. Comme tant de choses dans la vie, l'ingrédient clé s'avère être les personnes impliquées. Et dans ce cas, qu'il d'agisse des personnages fictifs ou des acteurs qui les interprètent, les personnes de la série remplissent bien leur tâche.

-- Collider/Liz Shannon Miller



La série délivre un échappatoire pur avec un commentaire social actuel, et un storytelling qui n'a rien de novateur mais fonctionne très bien. C'est la prochaine grosse sensation fantastique. Cette série est extrêmement dense, et pourrait s'avérer compliquée pour les non initiés du Grishaverse.

-- Decider/Meghan O'Keefe



Du fun bien fait avec une histoire de vengeance. Ceux qui regardaient Game of Thrones pour la nudité et la cruauté pourraient trouver qu'elle n'est pas assez épicée, mais c'est de la fantasy avec du cœur, une imagination infinie et une vraie nouvelle approche du genre. Il pourrait s'agir d'un vrai phénomène pour Netflix.

-- The Telegraph/Ed Power



Au final, Shadow And Bone vous laisse avec l'impression inhabituelle que les faiblesses de la série pourraient être dues davantage au matériel d'origine qu'à son traitement. Entre les noms idiots et la mythologie, il s'agit d'une production détaillée avec de bons effets spéciaux et un casting auquel on s'attache rapidement. On aperçoit plusieurs personnages intéressants, mais ils sont relégués au second plan, à la faveur de l'histoire principale.

-- The Independent/Ed Cumming



Regardez le trailer de la série Shadow and Bone :





