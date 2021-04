The Bite: Une date et un trailer pour la satire aux airs de COVID de Michelle et Robert King

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/04/2021 à 15h12 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Spectrum

Spectrum dévoilé la date de programmation et un trailer pour son drame satirique sur fond de COVID, The bite.

Créée par Robert et Michelle King (The Good Wife, Evil), la série SF absurde sera diffusée en une fois, dès le vendredi 21 mai.





Comme beaucoup d'autres dans l'année écoulée, The Bite se centre sur la pandémie de COVID-19, mais se préoccupe d'un variant fictionnel du virus, qui semble transformer ceux qui sont infectés en des personnes ressemblant énormément à des zombies.La saison de 6 épisodes est menée par Audra McDonald et Taylor Schilling dans les rôles de Rachel et Lily, deux voisines qui doivent faire face à l'inattendu quand ce variant mortel apparait.Devant faire face à la nouvelle normalité du virus à New York, Rachel télétravaille, jonglant avec ses nombreux clients et un mariage branlant avec le docteur Zach (Steven Pasquale), qui a un travail prestigieux au CDC, à Washington. Pendant ce temps, à l'étage supérieur, Lily essaie de convaincre sa clientèle de Wall Street que des donc très spécifiques fonctionnent aussi bien à distance qu'en personne.Le casting est complété par Will Swenson Phillipa Soo et Leslie Uggams