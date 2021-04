CBS renouvelle NCIS: Los Angeles et commande NCIS: Hawaii

News Séries

CBS a renouvelé sa série NCIS: Los Angeles pur une saison 13, et a commandé NCIS: Hawaii.

Les décisions du renouvellement et de la commande ont été prises ensemble, et interviennent quelques jours seulement après le renouvellement de la série mère NCIS.





Jusqu'ici, la saison 12 de NCIS: Los Angeles totalise en moyenne 5.6 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.6 % sur la cible des 18/49 ans. Soit juste 12% par rapport à la saison 11, pré-pandémie. Elle est quatrième en termes de taux, et septième en termes d'audience, sur les 14 drames de la chaîne., qui sera le troisième spin-off,. Le personnage (pas encore casté)sera nommé Jane Tennant. Elle sera le premier agent spécial féminin en charge du NCIS Pearl. Tennant et son équipe devront équilibrer leurs vies entre leur devoir, leur famille et leur pays, tout en enquêtant sur des crimes impliquant du personne de la marine, la sécurité nationale et des mystères concernant l'île elle-même.

