Master of None: Une date et un trailer pour la saison 3, centrée sur Denise

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/04/2021 à 11h59 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

Netflix a annoncé la date de diffusion et un trailer pour la saison 3 de Master of None.

Comme annoncé la semaine dernière, Master of None aura finalement une saison 3, qui sera centrée sur Denise (Lena Waithe) au lieu de Dev (Aziz Ansari). On sait maintenant que la saison sera diffusée à partir du dimanche 23 mai.





Arrivant plus de quatre ans après la saison 2, ce presque spin-off de cinq épisodes nomméest décrite comme une saison concept et une évolution de la série qui explorera de manière mature mais comique les hauts et les bas de l'amour de Denise et Alicia.Ansari, le co-créateur de la série avec Alan Yang , a pris un rôle plus actif derrière la caméra pour cette saison. Il a écrit les épisodes avec Waithe, et les a tous réalisés. La saison entière a été tournée sur film, et prend majoritairement place dans une ferme au nord de New York.

Source : TV Line