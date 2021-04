Revue de presse : The Mosquito Coast

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/04/2021 à 14h35 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2021 - Apple TV+

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle série, The Mosquito Coast.

L'adaptation du roman de Paul Theroux (l'oncle de Justin) suit Allie Fox, un inventeur idéaliste qui déménage sa famille au Mexique, alors qu'ils fuient le gouvernement américain.



Au casting, on retrouve Justin Theroux, Melissa George, ou encore Logan Polish.



Les critiques ne sont pas complètement conquises :



The Mosquito Coast est plus forte dans son intrigue imprévisible que dans ses dialogues, et elle sait nous tenir en haleine. On dirait le travail de fans de Vince Gilligan et de Ozark, même si elle est meilleure que la première saison du drame de Netflix.

-- The Playlist/Brian Tallerico



Quand la série parle d'Allie et de la famille qui subit les problèmes causés par Allie, il y a un vrai suspense. Quand les problèmes viennent de méchants type, la série a davantage l'air d'une pâle copie de Breaking Bad et de la dernière saison d'Ozark, une série qui elle-même est la copie d'une autre série. À son meilleur, elle est loin du niveau de la première, et un peu meilleure que la seconde.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Les performances solides, la cinématographie impeccable et la réalisation qui utilise efficacement les lieux reculés ancrent la série. Autrement, le drame est assez quelconque. C'est assez fun à suivre, mais la fin est loin d'être satisfaisante.

-- Paste Magazine/Shane Ryan



Mosquito Coast va à fond sur les atmosphères magnifiques. On peut quasiment sentir la chaleur du désert, et sentir les fruits du marché. Theroux est particulièrement bon, mais même sa performance absorbante ne réussit pas à donner du sens à la série. Son plus gros problème est peut-être qu'elle n'a pas assez de choses à raconter pour 7 épisodes.

-- Vanity Fair/Sonia Saraiya



Regardez le trailer de la série The Mosquito Coast :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Mosquito Coast