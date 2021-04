Why Women Kill: Une date et un teaser pour la saison 2

News Séries

Paramount + a dévoilé une date et un petit teaser pour la saison 2 de sa série, Why Women Kill.

La saison 2 de la comédie noire débutera le jeudi 3 juin, quasiment deux ans après le début de sa première saison.





Comme pour la première saison, la secondeCréée par Marc Cherry (Desperate Housewives), la série d'anthologie examine la façon dont le rôle des femmes a changé avec les années, mais pas leur réaction à la trahison. La saison 2, qui se déroulera en 1949 et explorera "ce que veut dire le fait d'être beau, la vérité cachée que les personnes cachent derrière les façades qu'ils présentent au monde, et effets qui surviennent lorsque l'on est ignoré par la société, et tout ce qu'une femme peut faire pour se sentir acceptée". Allison Tolman et Lana Parrilla mènent le nouveau casting, dans les rôles d'Alma et Rita. Elles sont accompagnées de Matthew Daddario Jordane Christie et Veronica Falcon

Source : TV Line