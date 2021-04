Physical: Une date et un teaser pour la dramédie d'Apple TV+

News Séries

2021 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle dramédie, Physical.

Rose Byrne passe de femme au foyer qui s'ennuie à influenceuse en aérobics dans la nouvelle série d'Apple TV+, créée par Annie Weisman, qui débutera le vendredi 18 juin avec trois épisodes, qui seront suivis par un épisode par semaine.





La comédie noire d'une demi heure qui se déroule dans les années 80 suit Sheila Rubin (Byrne), une femme au foyer qui supporte le pari de son mari intelligent mais controversé ( Rory Scovel ) pour l'assemblée d'Etat. Mais en privé, Sheila a sa propre vision du monde, drôle et cynique, qu'elle laisse rarement apparaître. Elle se bat aussi contre ses propres démons, concernant son image... du moins, jusqu'à ce qu'elle entre dans le monde libérateur et inattendu de l'aérobic.Elle commence par être absorbée par les exercices en eux-mêmes, avant de découvrir un moyen de mêler sa novelle passion avec la technologie naissante des cassettes vidéo, pour débuter un business révolutionnaire.Le casting est complété par Dierdre Friel Paul Sparks et Ashley Liao

